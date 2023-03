New Delhi, March 02 : ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. త్రిపుర (Tripura), మేఘాలయ(Meghalaya), నాగాలాండ్(Nagaland)ల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ (Election Results) నిర్వహిస్తున్నారు. మేఘాలయలో అధికార నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మధ్య హోరాహోరి నడుస్తోంది. ఇక్కడ టీఎంసీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనబరుస్తోంది జాతీయ పార్టీలైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లు నామమాత్రంగా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. మరోవైపు నాగాలాండ్ లో నేషనలిస్ట్ డెమెక్రటిక్ ప్రొగ్రెసివ్ కూటమి స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనబరుస్తోంది. మరోవైపు త్రిపురలో ఏన్డీయే, లెఫ్ట్ కూటమి మధ్య హోరా హోరి ఉంది.

#MeghalayaElections | TMC's Dr Rajesh M Marak leads from the Rongara Siju assembly seat, as per ECI pic.twitter.com/KMqVKxYcZn

— ANI (@ANI) March 2, 2023