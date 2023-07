Jammu Kashmir Firing: జమ్మూలో రెచ్చిపోయిన ఉగ్రవాదులు, వలస కార్మికులపై కాల్పులు, ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలు, అనంత్‌ నాగ్‌ లో బలగాల గాలింపు

Srinagar, July 19: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని అనంత్‌నాగ్‌ (Anantnag) జిల్లాలో ఉగ్రవాదులు (Terrorists) కాల్పులకు తెగబడ్డారు. అనంత్‌నాగ్‌లో ఇద్దరు వలస కార్మికులపై (Non-Local worker) ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన కార్మికులను ఆస్పత్రికి తరలించామని కశ్మీర్ జోన్‌ పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి బాగానే ఉందని, కోలుకుంటున్నారని చెప్పారు. కాగా, వెంటనే ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నామని, కాల్పులు జరిపిన ఉగ్రవాదుల కోసం గాలిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

J&K | Terrorists fired upon two outside labourers in Anantnag. Both the injured civilians have been shifted to a hospital, where they are stated to be stable. The area is being cordoned off for a search operation. Further details shall follow: J&K Police pic.twitter.com/E2WDP9aoUD

