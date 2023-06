Wrestlers Protest: మరోసారి చర్చలకు రండి! రెజ్లర్లకు కేంద్ర క్రీడాశాఖ మంత్రి ఆహ్వానం, చర్చలపై అర్ధరాత్రి ట్వీట్ చేసిన అనురాగ్ ఠాకూర్, స్పందించని రెజ్లర్లు

New Delhi, June 07: రెజ్లింగ్ సమాఖ్య అధ్యక్షుడు, బీజేపీ ఎంపీ బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్‌ (Brij Bhushan Saran Singh) పై రెజ్లర్లు (Wrestlers) లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అతన్ని పదవి నుంచి తొలగించి, అరెస్టు చేయాలని రెజ్లర్లు నిరసన (Wrestlers protest) తెలుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల వారు కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా‌ (Union Minister Amit Shah) తో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో అమిత్ షా నుంచి రెజ్లర్ల డిమాండ్ల పరిష్కారంపై స్పష్టమైన హామీ రాలేదని తెలిసింది. అయితే, రెజ్లర్లు బజరంగ్ పునియా (Bajrang Punia), సాక్షి మాలిక్ (Sakshi Malik), వినేష్ ఫోగట్ (Vinesh Phogat)లు రైల్వేలో తమ ఉద్యోగాల్లో తిరిగి జాయిన్ అయ్యారు. దీంతో రెజ్లర్లు ఆందోళన విరమించారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వార్తలను సాక్షి మాలిక్ ఖండించారు. న్యాయం జరిగేవరకు మేము వెనక్కు తగ్గమని, మా పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.

Wrestlers Protest: గంగా నదిలో మా పతకాలను విసిరేస్తాము, సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన రెజ్లర్లు, బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్

అమిత్ షాతో రెజ్లర్ల భేటీ తరువాత ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారి డిమాండ్లపై చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర క్రీడా మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ (Union Sports Minister Anurag Thakur) రెజ్లర్లను మరోసారి చర్చకు రావాలని ఆహ్వానించారు. మంగళవారం అర్థరాత్రి తరువాత కేంద్ర మంత్రి తన అధికారిక ట్విటర్ ఖాతా ద్వారా ఈ మేరకు పోస్టు చేశారు. రెజ్లర్ల డిమాండ్ల‌పై వారితో చర్చకు ప్రభుత్వం సుముఖంగా ఉందని, వారిని మరోసారి చర్చలకోసం ఆహ్వానిస్తున్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు. కేంద్ర మంత్రి ఆహ్వానంపై రెజ్లర్ల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.

The government is willing to have a discussion with the wrestlers on their issues.

I have once again invited the wrestlers for the same.

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 6, 2023