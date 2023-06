UP Horror: దారుణం, యూపీలో దళితుడి ప్రైవేట్ భాగాలను కోసేసిన అగ్రవర్ణ వ్యక్తులు, అడ్డువచ్చిన భార్యపై గొడ్డలితో దాడి, వీడియో ఇదిగో..

Lucknow, June 19: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఎటాహ్ జిల్లాలో తన భూమిలో చెట్లను నరికివేయడాన్ని "అభ్యంతరం" చేసినందుకు 32 ఏళ్ల దళిత వ్యక్తి యొక్క ప్రైవేట్ భాగాలను అగ్రవర్ణ వ్యక్తులు నరికివేసారు. తన నాలుగు నెలల గర్భిణి భార్యను కూడా గొడ్డలితో దారుణంగా కొట్టారని బాధితుడు సతేంద్ర కుమార్ తెలిపాడు. ఫిర్యాదుదారుడు "తన ప్రైవేట్ పార్ట్ యొక్క సగం కంటే ఎక్కువ వ్యాసం కత్తిరించబడిందని పేర్కొన్నాడు.

ఘటన జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత జూన్ 16న ఇద్దరు నిందితులు - విక్రమ్ సింగ్ ఠాకూర్, భురాయ్ ఠాకూర్‌లపై IPCలోని సంబంధిత సెక్షన్లు, SC/ST (అత్యాచారాల నిరోధక) చట్టంలోని సెక్షన్ల కింద FIR నమోదు చేయబడింది.ఇద్దరు నిందితులు పరారీలో ఉన్నారని, వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని కొత్వాలి దేహత్ ఎస్‌హెచ్‌ఓ శంబునాథ్ సింగ్ తెలిపారు.

వీడియో ఇదిగో, చేతబడి చేశారంటూ దంపతులను చెట్టుకు వేలాడదీసి దారుణంగా కొట్టిన గ్రామస్తులు

ఇద్దరు పిల్లల తండ్రి అయిన బాధితుడు మాట్లాడుతూ, "జూన్ 14న నా భూమిలో అగ్రవర్ణాల వారు చెట్టును నరుకుతున్నారు. నేను అభ్యంతరం చెప్పినప్పుడు, వారు నన్ను దుర్భాషలాడారు. కుల దూషణలు చేశారు, విక్రమ్, భురాయ్ నన్ను పట్టుకుని దారుణంగా కొట్టారు. . విక్రమ్ కత్తి తీసి నా ప్రైవేట్ భాగాన్ని నరికివేయడానికి ప్రయత్నించాడు, అది పెద్ద కోతకు గురైంది. వైద్యులు గాయానికి 12 కుట్లు వేయవలసి వచ్చింది.

సహాయం కోసం నా అరుపులు విని, నాలుగు నెలల గర్భిణి అయిన నా భార్య లోపలికి పరుగెత్తింది. ఆమెపై భురాయ్ గొడ్డలితో దాడి చేశాడు, ఫలితంగా ఆమె ఎడమ మణికట్టుకు గాయమైంది. మేము వారి నుండి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నిందితులు మమ్మల్ని అనుసరించారు. వారు గొడ్డలితో కొట్టారు. నా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, నా భార్యను దారుణంగా కొట్టి, రక్తం కారుతుండగా, క్షమాపణ కోసం వేడుకున్నాం. వెళ్లేముందు, పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే చంపేస్తామని బెదిరించారు," అని కుమార్ చెప్పాడు.

Video

In UP's Etah, a man sustained injury in his private part and his 4-months pregnant wife were allegedly assaulted by two men from Thakur community allegedly over felling of Babool tree in a land owned by the victim.

Video via @ShubhamKlive pic.twitter.com/0HN1LwHJQI

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 18, 2023