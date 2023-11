Video: వీడియో ఇదిగో, తాజ్ మహల్ చూస్తుండగా తండ్రికి గుండెపోటు, CPR ఇచ్చి ప్రాణాలను కాపాడిన కొడుకు

Man Gives CPR To Father At Taj Mahal, Saves His Life

Man Gives CPR To Father At Taj Mahal: తాజ్ మహల్ వద్ద ఒక పర్యాటకుడికి అతని కుమారుడు CPR (కార్డియో-పల్మనరీ రిససిటేషన్) ఇస్తున్న వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయబడుతోంది. తాజ్‌ని చూసేందుకు కుటుంబంతో సహా వచ్చిన వ్యక్తికి కాంప్లెక్స్‌లో ఉండగా గుండెపోటు వచ్చింది. అతని కొడుకు వెంటనే అతనికి CPR ఇచ్చాడు, చాలా మంది తమ సెల్‌ఫోన్‌లలో రికార్డ్ చేశారు. అటువంటి ప్రాథమిక ప్రథమ చికిత్స కదలికలను నేర్చుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పే ప్రత్యక్ష ప్రసార వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. కాసేపటి తర్వాత కోలుకున్న వ్యక్తిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

