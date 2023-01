Elderly Man Dragged by Scooter: బెంగుళూరులో దారుణం, వృద్ధుడిని స్కూటీతో పాటే లాక్కెళ్లిన యువకుడు, సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్

Bengaluru, Jan 17: బెంగళూరులోని మగడిలో 71 ఏళ్ల వృద్ధుడిని స్కూటీతో ఈడ్చుకెళ్లినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు.ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.స్కూటర్ రైడర్ నాలుగు చక్రాల వాహనాన్ని ఢీకొట్టాడు.దాన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు, స్కూటర్ రైడర్ తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే నాలుగు చక్రాల డ్రైవర్ స్కూటర్‌ను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అయినప్పటికీ నిందితుడు స్కూటర్ రైడర్ ఆగకుండా బండిని ముందుకు పోనిచ్చాడు. అయితే ఆ వృద్దుడు మాత్రం స్కూటర్ ని అలాగే పట్టుకున్నాడు.

నాలుగు చక్రాల డ్రైవర్‌ను మగడి రోడ్ టోల్ గేట్ నుండి హోసహళ్లి మెట్రో స్టేషన్‌కు లాగాడు" అని ఒక వినియోగదారు ట్విట్టర్‌లో వీడియోను పంచుకుంటూ ఒక పోస్ట్‌లో ఆరోపించారు.ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి నిందితుడైన స్కూటర్ రైడర్‌ను పట్టుకున్నారు.

Here's Video

Man dragged behind a scooter in Bengaluru | The man on the scooter has been identified as Saheel, a 25-yr-old resident of Nayandahalli. The victim has been identified as a car driver, Muthappa, aged 71 who is under medical treatment at a hospital. Case registered: Police

— ANI (@ANI) January 17, 2023