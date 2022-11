Minor girl jumps out of moving autorickshaw (Photo-Video Grab)

మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్ లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. డ్రైవర్‌ లైంగిక వేధింపులకు గురి చేయడంతో ఓ మైనర్ బాలిక అతని నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో మైనర్‌ ఆటోలో నుంచి కిందకు దూకింది.

ఈ ప్రమాదంలో బాధితురాలి తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాలిక ఆటో నుంచి పడిపోవడాన్ని గమనించిన స్థానికులు హుటాహుటిన స్పందించి ఆమెను ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలన్నీ రోడ్డు పక్కనున్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డయ్యాయి.

Here's CCTV Video

