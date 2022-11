Car on Cable Bridge: కేబుల్ బ్రిడ్జిపై కారుతో ఆటలు, 140 మంది ప్రాణాలు పోయినా కూడా వీళ్లు మారడం లేదు, కర్ణాటకలో ఆకతాయిల తుంటరి పని, స్థానికుల ఆగ్రహంతో వెనక్కు తగ్గిన యువకులు, వీడియో ఇదుగోండి!

Shivapura, NOV 02: గుజరాత్ లో కేబుల్ బ్రిడ్జి దుర్ఘటన (Gujarat Cable bridge) యావత్ దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. మోర్బీలో తీగల వంతెన కూలడంతో 130 మందికి పైగా మరణించడం అందరినీ కలచివేసింది. మోర్బీలోని (Morbi) పురాతనమైన కేబుల్ బ్రిడ్జి దుర్ఘటనకు కొందరు ఆకతాయిలు వంతెనను ఊపడమే ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. కాగా, ఈ విషాదం చూసైనా కొందరు మారటం లేదు. ఈ దుర్ఘటన నుంచి పాఠం నేర్చుకుని కేబుల్ బ్రిడ్జిల దగ్గర అప్రమత్తంగా ఉండాల్సింది పోయి కొందరు మరింత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. కర్ణాటకలో ఘోరం జరిగింది. ఓ కేబుల్ బ్రిడ్జిపైకి కొందరు టూరిస్టులు ఏకంగా కారుని ఎక్కించి నడిపే ప్రయత్నం చేశారు. ఉత్తర కన్నడ జిల్లా యెల్లపురాలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన శివపుర కేబుల్ బ్రిడ్జిపై (Shivapura hanging bridge) ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

No lessons learnt post #MorbiBridgeCollapse . Hooligans/tourists from Maharashtra were seen driving a car on a suspension bridge at Yellapura town in Uttara Kannada district of Karnataka. Finally the locals ensured that the car was driven back from the bridge in reverse gear. pic.twitter.com/RvVPOhB8CL

— Harish Upadhya (@harishupadhya) November 1, 2022