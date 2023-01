Railway TCs Assault Passenger: వైరల్ వీడియో, రైలులో ప్రయాణికుడిని చితకబాదిన టీసీలు, టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించిన యువకుడు, ఇద్దరు టిక్కెట్ కలెక్టర్లను సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు

బీహార్‌లోని ముజఫర్‌పూర్‌లో రైలులో ఒక ప్రయాణికుడిపై టికెట్ కలెక్టర్లు దాడి చేసిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది.ఈ ఘటనలో ఇద్దరు రైలు టిక్కెట్ కలెక్టర్లను అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.టిక్కెట్ తనిఖీ చేసేవారిలో ఒకరికి, ప్రయాణీకుడికి మధ్య వాగ్వాదం పూర్తి స్థాయి గొడవకు దారితీసింది, ప్రయాణీకులలో ఒకరు రికార్డ్ చేసిన వీడియోలో ఇది చూపిస్తుంది.

టికెట్ చెకర్ ప్రయాణికుడిని అతని కాలు పట్టుకుని టాప్ బెర్త్ నుండి కిందకు దింపే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు, ఆ ప్రయాణికుడు అధికారిని తన్నుతూ అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. టిక్కెట్ కలెక్టర్‌తో సహోద్యోగి చేరాడు. వారు ఆ వ్యక్తిని నేలపైకి లాగి దారుణంగా కొట్టారు, వారి బూట్‌లతో అతని ముఖంపై తన్నడం కూడా జరిగింది.ఇతర ప్రయాణీకులు ఆ వ్యక్తిపై దాడి చేయవద్దని టిక్కెట్ కలెక్టర్లకు చెప్పడం వీడియోలో చూడవచ్చు.

Here's Video

Video: Train Ticket Checkers Viciously Assault Passenger, Kick Him In The Face https://t.co/5FwgP3DuPG pic.twitter.com/6QslJ3avnP

— NDTV (@ndtv) January 6, 2023