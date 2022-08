Bangalore, AUG 13: ప్రపంచంలో తల్లిని మించిన యోధులెవ్వరూ లేరు! ఇది కేజీఎఫ్ (KGF) సినిమాలోని డైలాగ్...అయితే నిజజీవితంలో ఈ డైలాగ్‌కు సరిపోయేలా తన బిడ్డ కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా కాపాడుకుంది ఓ మాతృమూర్తి. ఒక తల్లి తన కుమారుడ్ని పెద్ద నాగుపాము (giant cobra ) బారి నుంచి చాకచక్యంగా కాపాడింది. అక్కడి సీసీటీవీలో (CCTV) రికార్డైన ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. కర్ణాటకలోని మాండ్యలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక తల్లి తన కుమారుడ్ని స్కూల్‌కు పంపేందుకు అతడితోపాటు ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చింది. అయితే ఆ ఇంటి మెట్ల కింద ఒక పెద్ద నాగుపాము (giant cobra) పాకుతూ వెళ్తున్నది. మెట్ల పైనుంచి దిగుతున్న ఆ బాలుడు బూటు వేసుకున్న కాలును ఆ పాముపై వేశాడు. దీంతో ఆ పాము వెంటనే వెనక్కి వెళ్లింది. పెద్ద ఎత్తున పైకిలేచింది. ఊడిన బూటు కోసం దగ్గరకు వస్తున్న బాలుడ్ని ఆ పాము కాటేయబోయింది. మరోవైపు పామును గమనించిన తల్లి క్షణాల్లో స్పందించింది. పాము కాటువేయబోతున్న కుమారుడ్ని వెంటనే పక్కకు లాగింది. బాలుడ్ని ఎత్తుకుని అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లింది.

A bone-chilling moment!

A little boy in #Karnataka’s #Mandya town had a #miraculous #escape when he was #saved by his mother from a scared #Cobra in front of their house. #snake #kid #lucky @TOIBengaluru @NammaBengaluroo @WFRising @NammaKarnataka_ @PavanWadeyar @BLRrocKS pic.twitter.com/EbphQCdAsT

— Rakesh Prakash (@rakeshprakash1) August 13, 2022