ED Notice to Xiaomi India: రూ. 500 కోట్లు ఎగ్గొట్టారంటూ షియోమీకి ఈడీ నోటీసులు, ఫెమా చట్టం కింద భారీగా ఆస్తుల సీజ్‌

Mumbai, June 09: చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ ‘షియోమీ ఇండియా` అధికారులకు, మూడు బ్యాంకుల అధికారులకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నోటీసులు జారీ చేసింది. రూ.5551 కోట్ల నిధుల్లో ఫెమా నిబంధనల ఉల్లంఘనపై షియోమీ ఇండియా సీఎఫ్ఓ సమీర్ రావు, మాజీ ఎండీ మను జైన్, మూడు విదేశీ బ్యాంకులకు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసినట్లు ఈడీ అధికారులు శుక్రవారం ట్వీట్‌లో ధ్రువీకరించారు. షియోమీ ఇండియా `ఫెమా` నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రూ.5551.27 కోట్ల అక్రమ చెల్లింపులు జరిపిందని ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈడీ నోటీసులు అందుకున్న వారిలో షియోమీ సీఎఫ్ఓ సమీర్ రావు, మాజీ ఎండీ మను జైన్‌లతోపాటు సిటీ బ్యాంక్, హెచ్ఎస్బీసీ బ్యాంక్, డచెస్ బ్యాంక్ ఏజీ ఉన్నాయి.

ED has carried out search operations at residential premises of different people at 27 locations in Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer, Dungarpur, Barmer, Sikar & Jalore of Rajasthan on 5.6.2023 under the PMLA, 2002 in Senior Teacher Grade II Paper Leak Case & REET Paper Leak Case.

— ED (@dir_ed) June 9, 2023