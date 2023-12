Lok Sabha Security Breach Issue: రాజ్యసభలో మొత్తం 45 మంది ఎంపీలు సస్పెండ్, పార్లమెంట్ భద్రతా ఉల్లంఘన కేసులో అమిత్ షా ప్రకటన చేయాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్

రాజ్యసభలో మొత్తం 45 మంది ఎంపీలను రాజ్యసభ నుండి సస్పెండ్ చేశారు. డిసెంబర్ 13న జరిగిన పార్లమెంట్ భద్రతా ఉల్లంఘన అంశంపై ఉభయ సభల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వివరణాత్మక ప్రకటన చేయాలని ప్రతిపక్ష ఎంపీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

కాంగ్రెస్‌తో సహా మొత్తం 34 మంది ప్రతిపక్ష ఎంపీలను ఎగువ సభ సస్పెండ్ చేసింది. సస్పెండ్ అయిన వారిలో ఎంపీ జైరాం రమేష్, కేసీ వేణుగోపాల్ మరియు రణదీప్ సింగ్ సూర్జేవాలా; తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌కు చెందిన సుఖేందు శేఖర్ రే మరియు సంతను సేన్ మరియు RJD' మనోజ్ కుమార్ ఝా ఉన్నారు. వీరితో పాటు ఎంపీలు ప్రమోద్ తివారీ, అమీ యాజ్నిక్, నారన్‌భాయ్ జె రథ్వా, సయ్యద్ నసీర్ హుస్సేన్, ఫూలో దేవి నేతమ్, శక్తిసిన్హ్ గోహిల్, రజనీ పాటిల్, రంజీత్ రంజన్, ఇమ్రాన్ ప్రతాప్‌గర్హి, సుఖేందు శేఖర్ రే, మహ్మద్ రంజన్, అబిర్‌జాన్ హక్, నదీముల్ హక్ , మౌసమ్ నూర్, ప్రకాష్ చిక్ బరైక్, సమీరుల్ ఇస్లాం, M షణ్ముగం, NR ఎలాంగో, కనిమొళి NVM సోము, R గిరిరాజన్, ఫయాజ్ అహ్మద్, V శివదాసన్, రామ్ నాథ్ ఠాకూర్, అనీల్ ప్రసాద్ హెగ్డే, వందనా చవాన్, రామ్ గోపాల్ యాదవ్, జావేద్ అలీ ఖాన్, మహువా మాజి, జోస్ కె మణి, అజిత్ కుమార్ భుయాన్‌లు సెషన్‌లోని మిగిలిన కాలానికి సస్పెండ్ అయ్యారు.

లోక్ సభ నుంచి ఒకేసారి 33 మంది ఎంపీలు సస్పెండ్, పార్లమెంట్ భద్రతా వైఫల్యం అంశంపై లోక్‌సభలో గందరగోళం

మరోవైపు 11 మంది రాజ్యసభ ఎంపీల సస్పెన్షన్‌ వ్యవహారం ప్రివిలేజ్‌ కమిటీకి చేరింది. ప్రివిలేజ్ కమిటీకి సూచించబడిన ఎంపీలలో జెబి మాథర్ హిషామ్, ఎల్ హనుమంతయ్య, నీరజ్ డాంగి, రాజమణి పటేల్, కుమార్ కేత్కర్, జిసి చంద్రశేఖర్, బినోయ్ విశ్వం, సంతోష్ కుమార్ పి, ఎం మహమ్మద్ అబ్దుల్లా, జాన్ బ్రిట్టాస్ మరియు ఎఎ రహీమ్ ఉన్నారు.మరోవైపు 11 మంది రాజ్యసభ ఎంపీల సస్పెన్షన్‌ వ్యవహారం ప్రివిలేజ్‌ కమిటీకి చేరింది. ప్రివిలేజ్ కమిటీకి సూచించబడిన ఎంపీలలో జెబి మాథర్ హిషామ్, ఎల్ హనుమంతయ్య, నీరజ్ డాంగి, రాజమణి పటేల్, కుమార్ కేత్కర్, జిసి చంద్రశేఖర్, బినోయ్ విశ్వం, సంతోష్ కుమార్ పి, ఎం మహమ్మద్ అబ్దుల్లా, జాన్ బ్రిట్టాస్ మరియు ఎఎ రహీమ్ ఉన్నారు.

Here's Video

A total of 78 MPs have been suspended today (Dec 18) from the Parliament, which includes 33 MPs from the Lok Sabha and 45 MPs from the Rajya Sabha.

The kind of conduct the I.N.D.I.A alliance showed today has saddened the whole country...: @PiyushGoyal pic.twitter.com/c6nAaFfhey

— TIMES NOW (@TimesNow) December 18, 2023