Narendra Modi: యూపీలో నేడు ప్రధాని మోదీ సుడిగాలి పర్యటన.. రెండు వందేభారత్ రైళ్లు, రూ. 12 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టుల ప్రారంభం

Newdelhi, July 7: ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ (PM Narendra Modi) నేడు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని (Uttarpradesh) గోరఖ్‌పూర్‌తో(Gorakhpur)పాటు తన నియోజకవర్గమైన వారణాసిలో(Varanasi) పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా రెండు వందేభారత్ రైళ్ల (Vandebharat)తోపాటు రూ. 12 వేల కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తారు. వజీద్‌పూర్‌లో బీజేపీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. ర్యాలీ అనంతరం ‘టిఫిన్ పే చర్చా’ కార్యక్రమం ఉండే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

