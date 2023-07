Newyork, July 7: దగ్గుకు (Cough), తుమ్ముకు కూడా సెలవులు పెట్టేందుకు సాకులు వెతికే నేటి ఉద్యోగులు (Employees) ఉన్న ఈ కాలంలో ఓ వ్యక్తి 74 ఏళ్ల పాటు లీవ్ (Leave) పెట్టకుండా జాబ్ (Job) చేశారంటే నమ్ముతామా? అయితే, అమెరికాలోని (America) ఈ బామ్మను చూశాక నమ్మితీరాల్సిందే. దశాబ్దాల పాటు ఏకధాటిగా పనిచేసిన ఆమె ఇటీవలే 90 ఏళ్ల వయసులో రిటైర్మెంట్ (Retirement) తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మెల్బా మెబానే అనే బామ్మ1949లో టెక్సాస్‌లో మేయర్ అండ్ ష్మిడ్ స్టోర్‌లో లిఫ్ట్ ఆపరేటర్‌గా ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభించారు. అప్పటికి ఆమెకు కేవలం 16 ఏళ్లు.

