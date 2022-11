Chandra Grahanam: ముగిసిన చంద్రగ్రహణం, భారత్ లో పాక్షికంగా కనిపించింది, నదీ తీరాలకు పోటెత్తిన జనం...

భారత్ లో చంద్రగ్రహణం ముగిసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రహణం పాక్షికంగా కనిపించింది. ఈశాన్య, తూర్పు రాష్ట్రాల్లోనే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం కనిపించింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల 39 నిమిషాలకు మొదలైన గ్రహణం.. సాయంత్రం 5 గంటల 40 నుంచి 6 గంటల 19 నిమిషాల వరకు కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా భక్తులు నదీ స్నానాలు ఆచరించారు.

Bihar | Visuals of India's last #LunarEclipse of the year, from Patna pic.twitter.com/8AADxL7RP9

— ANI (@ANI) November 8, 2022