Waking Up at 3 AM: తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు అకస్మాత్తుగా మేల్కొంటున్నారా, అయితే అది బ్రహ్మ ముహూర్తం, దైవిక శక్తికి సంకేతమంటున్న పండితులు

Representation Purpose Only (File Image)

Spiritual Meaning of Waking Up at 3 AM: చాలా మంది తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు అకస్మాత్తుగా మేల్కొంటారు. మీకు ప్రతిరోజూ ఇలాగే జరిగితే, దాని వెనుక కారణం ఏమిటో తెలుసుకోండి. మీరు తెల్లవారుజామున 3 నుండి 5 గంటల మధ్య అకస్మాత్తుగా నిద్రలేచినట్లయితే, అది దైవిక శక్తికి సంకేతంగా చెబుతారు. ఏదో ఒక దైవిక శక్తి మీకు ఒక సందేశాన్ని తెలియజేయాలని, మీకు ఏదైనా వివరించాలని కోరుకుంటుందని ఇది సూచిస్తుంది. మీరు ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు అకస్మాత్తుగా మేల్కొంటే, సృష్టి, దైవిక శక్తి మీకు మేల్కొలపడానికి, మీకు ఇష్టమైన దేవుడిని ఆరాధించమని సందేశాన్ని అందిస్తాయి.

తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుండి 4:30 గంటల మధ్య సమయాన్ని దేవతల కాలంగా పరిగణిస్తారు. దీనినే బ్రహ్మ ముహూర్తం అని కూడా అంటారు. మీరు ప్రతిరోజూ ఈ సమయంలో అకస్మాత్తుగా మేల్కొంటే, మీరు ఈ సమయంలో మేల్కొలపాలని దైవిక శక్తి కోరుకుంటుందని అర్థం. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు కొంత సమయం పాటు నిద్రలేచి, మీ అధిష్టాన దేవతను పూజించాలి. ఈ సమయంలో మీ పూజలు నేరుగా భగవంతుడిని చేరుకుంటాయని నమ్ముతారు.

రావణుడు సీతను ఒక్కరోజు కూడా తాకకపోవడానికి కారణం ఏంటి? శ్రీరామునికి భయపడ్డాడా లేక శాపానికి గురవుతాడని భయమా..

బ్రహ్మ ముహూర్తం రాత్రి చివరి బీట్ యొక్క మూడవ భాగం. మత గ్రంధాల ప్రకారం నిద్రను వదులుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం. బ్రహ్మ అంటే అంతిమ అంశం. ముహూర్తం అంటే శుభ సమయం. బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని అమృత జా అని కూడా అంటారు. అమృత అంటే జీవునికి అమరత్వాన్ని ప్రసాదించడం, ఇఫా అంటే సమయం. అమృత అంటే అమరత్వాన్ని లేదా అమరత్వాన్ని ప్రసాదించే సమయం.

అమృతవేళే అంటే భగవంతుడు తన భక్తులకు అమృతాన్ని ఇచ్చేందుకు వచ్చే సమయం అని, ఆ అమృతాన్ని సేవించనివాడు ఆనందాన్ని పొందలేడని నమ్ముతారు. అమృత సమయంలో సానుకూల ప్రకంపనలు ఆకాశంలో చాలా వేగంగా ప్రవహిస్తాయి ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ప్రతికూల ప్రకంపనలు నిద్రలో ఉంటాయి. సానుకూల వైబ్రేషన్లు మేల్కొని ఉంటాయి.

బ్రహ్మ ముహూర్తపు సమయం తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు. మీ మనస్సు పూర్తిగా ప్రశాంతంగా ఉంటే మీరు సులభంగా ఏకాగ్రత పొందవచ్చు. లేదా ఈ సమయంలో మీరు దేవునితో కనెక్ట్ అవ్వవచ్చు లేదా మీ మంచి ఆలోచనలను మీ జీవితంలోకి ఎలా తీసుకురావాలో ఆలోచించవచ్చు. అయితే ఈ సమయంలో నిద్ర లేవడం తప్పని కొందరు అంటున్నారు. ఇది తప్పు ఆలోచన.

ఆదిపురుష్‌లో సీత భారత పుత్రిక డైలాగ్‌పై వివాదం, నేపాల్‌లో సినిమాపై పెల్లుబికిన ఆగ్రహం, దాన్ని తీసేయాలని డిమాండ్

బ్రహ్మ ముహూర్తంలో సానుకూల శక్తుల ప్రకంపనలు అంటే భగవంతుని దివ్య శక్తులు తిరుగుతున్నాయని అర్థం. ఆ సమయంలో భగవంతుని జపిస్తూ ధ్యానం చేస్తే భగవంతుని అనుగ్రహం సులభంగా లభిస్తుంది. ఈ కారణంగా మీరు బ్రహ్మ ముహూర్తానికి లేచి భగవంతుని నామస్మరణ చేసి, ధ్యానంలో నిమగ్నమవ్వాలి.

ఈ శక్తులు సానుకూల ప్రకంపనలతో నిండి ఉన్నాయి, ఇవి మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా చేస్తాయి, సంపదతో నింపుతాయి, మీ భక్తిని పెంచుతాయి. మీరు ఉదయాన్నే లేచి పూజలు చేస్తే, మీ శరీరంలో అనేక శక్తులు స్థిరపడతాయి. ఈ సంకేతాలన్నీ దైవిక శక్తి ద్వారా ఇవ్వబడుతున్నాయి, ఈ దైవిక శక్తులు దైవికమైనవి. దేవుడు తన ప్రియమైన భక్తులను, ప్రియమైన వారిని ఉదయాన్నే నిద్రలేపాడు. రాత్రంతా నిద్రపోని, తెల్లవారుజామున 4:00 గంటలకు నిద్రపోయే కొంతమందిని మీరు చూస్తారు. అయితే, ఈ సమయంలో మీరు నిద్రలేచినట్లయితే, తిరిగి నిద్రపోకండి. ఆ సమయంలో భగవంతుడిని ఆరాధించడంలో నిమగ్నమై ఉండండి.

బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో దైవిక శక్తి, ధ్యానం, పూజలపై దృష్టి సారిస్తే ఖచ్చితంగా గొప్ప ఫలం లభిస్తుంది. బ్రహ్మ ముహూర్తపు నియమాలు మరియు నిబంధనల ప్రకారం తమ జీవితాలను జీవించే వారు ఎల్లప్పుడూ దైవిక అనుగ్రహంతో ఆశీర్వదించబడతారని నమ్ముతారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పూజలు చేయడం వల్ల దైవానుగ్రహం త్వరలో లభిస్తుంది. దేవుడు తెల్లవారుజామున విశ్వంలో తిరుగుతాడని నమ్ముతారు.

బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో వాతావరణం అంతా ప్రశాంతంగా, స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో దేవదూతలు తిరుగుతారు. సత్వగుణాల ప్రాబల్యం ఎక్కువ. ప్రధాన ఆలయాల తలుపులు కూడా బ్రహ్మ ముహూర్తం నాడు మాత్రమే తెరవబడతాయి. బ్రహ్మ ముహూర్తం నాడు మాత్రమే దేవుడిని పూజించే సంప్రదాయం ఉంది.