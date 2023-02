Male Contraceptive Pill: కండోమ్ లేకుండా సెక్స్ చేస్తే గర్భం వస్తుందని భయపడుతున్నారా.. అయితే మగవాళ్లకి గర్భ నిరోధక మాత్రలు వస్తున్నాయి, టీడీఐ-11861 మాత్ర గురించి తెలుసుకోండి

Representative image (Photo Credit- Pixabay)

స్పెర్మ్‌ను దాని మార్గంలోనే ఆపగలిగే మగ గర్భనిరోధక మాత్రను శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. లైంగిక సంపర్కం సమయంలో కండోమ్‌లను ఉపయోగించడం ఇష్టపడని పురుషులకు (Don’t Like Using Condom for Sex) ఇది శుభవార్త లాంటిదే... ఈ నోటి మాత్రను మగ పిల్ (Male Contraceptive Pill)అని పిలుస్తారు. ఈ అధ్యయనం ఫిబ్రవరి 14, ప్రేమికుల రోజున నేచర్ కమ్యూనికేషన్స్ అనే సైన్స్ జర్నల్‌లో ప్రచురించబడింది.

వెయిల్ కార్నెల్ మెడిసిన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక నివేదికలో ఈ అధ్యయనం గేమ్ ఛేంజర్ అని సహ-సీనియర్ రచయితలు డాక్టర్ జోచెన్ బక్,డాక్టర్ లోనీ లెవిన్ చెప్పారు.కండోమ్‌లు లేదా వేసెక్టమీలను మాత్రమే మగ గర్భనిరోధకాలుగా ఉపయోగించవచ్చనే ఒక సాధారణ అవగాహన లేదా అపోహ సమాజంలో ప్రచారంలో ఉంది.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, "సురక్షితమైన మరియు దుష్ప్రభావాల యొక్క చాలా ఎక్కువ బార్‌ను క్లియర్ చేయడానికి" సంభావ్య గర్భనిరోధకాల కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్‌కు లెవిన్ ఈ సంచలనాత్మక పరిశోధనను పేర్కొన్నాడు.అయితే ఈ మాత్రకు ఇంకా క్లినికల్ ట్రయల్ జరగాల్సి ఉంది. మానవ పరీక్షల సమయంలో ప్రయోగం విజయవంతమైతే, మాత్ర మార్కెట్‌లోకి వస్తుంది.

మగ గర్భనిరోధక పిల్ యొక్క ప్రయోగశాల పరీక్ష

ఎలుకలపై ల్యాబ్ పరీక్షలో, ఔషధం రెండున్నర గంటల వరకు నిష్క్రియ స్పెర్మ్ సామర్థ్యాన్ని చూపించింది. దీని ప్రభావాలు స్త్రీ పునరుత్పత్తి మార్గంలో కూడా కొనసాగుతాయని కనుగొనబడింది.

మూడు గంటల వ్యవధి తర్వాత, "కొన్ని స్పెర్మ్ చలనశీలతను తిరిగి పొందడం ప్రారంభిస్తుంది. 24 గంటల నాటికి, దాదాపు అన్ని స్పెర్మ్ సాధారణ కదలికను పునరుద్ధరించిందని జర్నల్ తెలిపింది. ఈ పరిశీలనలు ఎలుకల 52 విభిన్న సంభోగ ప్రవర్తనలపై చేయబడ్డాయి. అలాగే, సబ్జెక్ట్‌ల యొక్క మరొక సమూహానికి వారి సహచరులను ఫలదీకరణం చేయడానికి నిష్క్రియ నియంత్రణ పదార్థాలు ఇవ్వబడ్డాయి.

మగ గర్భనిరోధకం ఎలా పని చేస్తుంది?

ఇద్దరు రచయితలతో కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో పనిచేసిన పోస్ట్‌డాక్టోరల్ అసోసియేట్ అయిన డాక్టర్ మెలానీ బాల్‌బాచ్ ప్రకారం, గర్భనిరోధకం తీసుకున్న 30 నుండి 60 నిమిషాల్లో పని చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. టీడీఐ-11861 మాత్రను మగ ఎలుకలకు ఇచ్చినప్పుడు వాటి వీర్యకణాలు రెండున్నర గంటలసేపు స్తంభించిపోయాయి. ఆడ ఎలుకల్లో ప్రవేశించిన మూడు గంటల తరవాత కొన్ని వీర్యకణాలు కొంతమేరకు తిరిగి క్రియాశీలమయ్యాయి. ప్రతి ఇతర ప్రయోగాత్మక హార్మోనల్ లేదా నాన్‌హార్మోనల్ మగ గర్భనిరోధకం స్పెర్మ్ కౌంట్‌ను తగ్గించడానికి లేదా వాటిని గుడ్లను ఫలదీకరణం చేయలేకపోవడానికి వారాల సమయం పడుతుందని కూడా వారు పేర్కొన్నారు. ఇది గంటల్లోనే త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అయితే, ఇతర మందులు వారాలు పడుతుంది.