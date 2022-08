Banned YouTube Channels: కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. టాప్ యూట్యూబ్‌ ఛానల్స్‌ పై నిషేధం.. జాబితాలో ఏడు భారత్ కు చెందినవే..

New Delhi, August 18: కేంద్ర ప్రభుత్వం (Central Govt.) మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో టాప్ 8 యూట్యూబ్‌ ఛానళ్లను (YouTube Channels) బ్లాక్‌ చేసినట్టు గురువారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. సదరు ఛానళ్లు దేశ భద్రత, విదేశీ వ్యవహారాలపై తప్పుడు ప్రచారం చేసినందుకు తాము ఛానళ్లను బ్లాక్‌ చేసినట్టు కేంద్రం పేర్కొంది.

బ్లాక్‌ చేసిన ఛానళ్లలో 7 భారత్‌కు చెందినవి కాగా, ఒక ఛానల్‌ పాకిస్తాన్‌కు చెందినది. తాజాగా బ్లాక్‌ చేసిన 8 యూట్యూబ్ ఛానల్స్‌.. దాదాపు 86 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రైబర్లు, 114 కోట్ల మంది వ్యూస్‌తో అకౌంట్లను కలిగి ఉన్నాయి.

.@MIB_India blocks 8 YouTube channels for spreading disinformation related to India’s national security, foreign relations and public order, 7 Indian and 1 Pakistan based YouTube news channels blocked under IT Rules, 2021#YouTube #channels#blocked #MIB pic.twitter.com/rHVSHTX2Ou

