Bomb Stuck in Rectum: సెక్స్ ఆనందం కోసం గూదంలో బాంబు ఇరికించుకున్న 88 ఏళ్ల తాతయ్య, ఆపరేషన్ లో బయటపడ్డ విచిత్రం, ఆసుపత్రి ఖాళీ చేయించి పారిపోయిన డాక్టర్..

చాలా విచిత్రమైన, దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటనలో, ఫ్రాన్స్‌లో చోటు చేసుకుంది. ఒక వ్యక్తి గూదంలో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం నాటి బాంబును కనుగొన్నారు. ఫ్రాన్స్‌లోని సెయింట్-మౌస్ ఆసుపత్రిలోని వైద్య సిబ్బంది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక వ్యక్తి పురీషనాళంలో కూరుకుపోయిన బాంబును కనుగొన్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోయారు. అజ్ఞాతంగా నివసించే ఆ వృద్ధుడు, తన పురీషనాళం నుండి బాంబు భాగాలను తొలగించడానికి శనివారం సాయంత్రం దక్షిణ ఫ్రాన్స్‌లోని టౌలాన్‌లోని సెయింట్-మౌస్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నాడు.

అయితే, ఫ్రెంచ్ వార్తా సంస్థ వెర్-మాటిన్ యొక్క నివేదిక ప్రకారం, ఆసుపత్రి అధికారులు ఆ వృద్ధుడు ఆసుపత్రికి రాగానే గూదంలో ఉన్న పాత బాంబునుచూసి పేలుడుకు గురవుతుందని ఆందోళన చెంది మొదట డాక్టర్లు ఆసుపత్రి వదిలి పారిపోయారు. కానీ వెంటనే, బాంబు డిఫ్యూజ్ నిపుణులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఆ వ్యక్తి లోపల తన పేలుడు పదార్థాలు పేలిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిర్ణయించారు. కానీ అది పేలదని నిర్ణయించుకొని, వైద్య నిపుణులను తిరిగి పిలిపించి ఆపరేషన్ చేయించాను. బాంబును పురీషనాళం నుండి వెలికితీసినప్పుడు షెల్ 8 అంగుళాలు (20 సెం.మీ) పొడవు మరియు 2 అంగుళాల (5 సెం.మీ.) వెడల్పు ఉంది.

An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO

— A common lawyer (@acommonlawyer) December 20, 2022