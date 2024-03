Brawl Over Tea: టీకి తాగిన తర్వాత పైసలు అడిగిన యజమానిని చితకబాదిన కస్టమర్లు, షాకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్

గురుగ్రామ్‌లోని టీ స్టాల్ యజమానిపై కొంతమంది కస్టమర్లు తాము ఆర్డర్ చేసిన టీకి పూర్తి ధరను చెల్లించడానికి నిరాకరించారు. ఈ సంఘటన గురువారం సాయంత్రం సెక్టార్ 14 సమీపంలోని రోడ్డు పక్కన ఉన్న స్టాల్ వద్ద CCTVలో బంధించబడింది. ఈ సంఘటన యొక్క వీడియో దుండగులు స్టాల్ యజమానిని దారుణంగా కొట్టడం చూపిస్తుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Here's Video

That's Rowdy #Gurugram #Gurgaon for you. Youth vandalise cafe and beat up owner for charging 45 rupees for tea. @gurgaonpolice #viralvideo #CCTV . Scenes like these are getting common here. #Haryana #HaryanaNews #Crimea pic.twitter.com/DYKnc1WjLb

— Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) March 6, 2024