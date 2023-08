Thar Desert: భూతాపంతో ప్రపంచంలోని ఎడారులు అన్నీ వేడేక్కుతుంటే.. థార్‌ ఎడారిలో పరుచుకుంటున్న పచ్చదనం.. ఎందుకు ఇలా??

Newdelhi, Aug 18: భూతాపంతో ప్రపంచంలోని మిగతా ఎడారులన్నీ (Deserts) మరింత వేడెక్కుతుంటే.. థార్‌లో (Thar) పచ్చదనం పరుచుకుంటుందని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు. వచ్చే శతాబ్దానికి థార్‌ 'ఏడారి' కాస్త నందన వనంగా మారనుందని ముక్తకంఠంతో అంటున్నారు. వాతావరణ మార్పుల కారణంగా ఈ పరిణామం చోటు చేసుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడించారు.

