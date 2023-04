Rahul Gandhi: రాహుల్ గాంధీకి వ్యతిరేకంగా తీర్పిచ్చిన జడ్జి నాలుక కోస్తాం..కాంగ్రెస్ నేత మణికందన్‌ వివాదాస్పద వ్యాఖ్య.. కేసు పెట్టిన పోలీసులు

Chennai, April 9: క్రిమినల్ డీఫమేషన్‌ కేసులో ఇటీవల రాహుల్ గాంధీని దోషిగా తేలుస్తూ తీర్పిచ్చిన న్యాయమూర్తి నాలుక కోస్తానంటూ తమిళనాడు కాంగ్రెస్ నేత మణికందన్‌ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఆయనపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సెక్షన్ 153బీతో సహా మూడు సెక్షన్ల కింద ఆయనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించామని పేర్కొన్నారు.

#WATCH | Tamil Nadu: "When we will come to power, we will chop off the tongue of the judge who delivered the verdict to send our leader Rahul Gandhi to jail," said Manikandan, Congress Dindigul district president during a protest organised by the party on April 6, 2023 pic.twitter.com/a2cO2jt4fm

— ANI (@ANI) April 8, 2023