Cow Urine: గో మూత్రం మానవ వినియోగానికి పనికిరాదు.. అందులో హానికారక బ్యాక్టీరియాలున్నాయన్న తాజా పరిశోధన.. బరేలీలోని ఐవీఆర్ఐ పరిశోధనలో తేలిన నిజం

Lucknow, April 12: గో మూత్రంతో (Cow Urine) చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు (Health Benefits) ఉన్నాయని, ఇది పలు రోగాలను నయం చేస్తుందని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ తాజా వార్త మీకోసమే. గోమూత్రంతో ఆరోగ్యం బాగుంటుందన్న వాదనలో ఎంతమాత్రమూ నిజం లేదని (No Truth), ఇది మానవ వినియోగానికి అస్సలు పనికిరాదని ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని (Uttarpradesh) బరేలీకి చెందిన ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ (ఐవీఆర్ఐ) పరిశోధన తేల్చింది. గో మూత్రంలో హానికారక బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్టు పేర్కొంది. ఆరోగ్యవంతమైన ఆవులు, ఎద్దుల మూత్రంలో 14 రకాల హానికారక బ్యాక్టీరియాను పరిశోధనలో గుర్తించారు. దీనిలోని ఎషిరిచియా కోలి అనే బ్యాక్టీరియా పొట్ట ఇన్ఫెక్షన్లకు కారణమవుతుందని నిర్ధారించారు.

Fresh cow urine contains harmful bacteria and is not safe for human consumption, says a recent study by animal research body. Research found a minimum of 14 harmful bacteria in urine samples, including Escherichia coli.

