వచ్చే నెల ఏప్రిల్ 8న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతోందని అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా తెలిపింది. సూర్యగ్రహణం సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే సమయం వస్తుంది. దీనివల్ల సూర్యరశ్మి భూమిపైకి అస్సలు చేరదు. దీంతో పగలు రాత్రిలా కనిపిస్తుంది. ఈ సూర్యగ్రహణం అమెరికాలో కనిపించనుంది, దీని కోసం అక్కడి ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.జర్మన్-అమెరికన్ సెక్స్ థెరపిస్ట్ డాక్టర్ రూత్ వెస్ట్‌హైమర్ సూర్యగ్రహణం నుండి సురక్షితంగా ఉండాలని ప్రజలకు గుర్తు చేస్తూ ఒక ఫన్నీ పోస్ట్ చేసారు. ఇది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పురుషుల్లో వేగంగా తగ్గిపోతున్న స్పెర్మ్ కౌంట్, వీర్యకణాలపై ఆందోళన రేపుతున్న సరికొత్త అధ్యయనం

సెక్స్ సమయంలో రక్షణను ఉపయోగించమని చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రజలకు చెబుతున్నానని ఆమె తన అనుచరులతో సరదాగా చెప్పింది. సూర్యగ్రహణం సమయంలో వారి కళ్లను రక్షించుకోవడానికి ఆమె ప్రజలకు కూడా అదే సలహా ఇస్తోంది. కండోమ్ ద్వారా సూర్యుడిని చూడవద్దని, దానికి బదులుగా ప్రత్యేక అద్దాలు వాడండి అని సరదాగా అన్నాడు.

శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, సూర్యగ్రహణాన్ని ఎప్పుడూ కంటితో చూడకూడదు. సూర్యగ్రహణాన్ని నేరుగా చూడటం వల్ల మన కళ్ళు ఎప్పటికీ పాడవుతాయి. సన్ గ్లాసెస్ లేదా DSLR కెమెరా ద్వారా కూడా దీన్ని చూడవద్దు. సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించేందుకు ప్రత్యేక అద్దాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది హానికరమైన రేడియేషన్ నుండి మన కళ్లను కాపాడుతుంది.

I've been urging people to use protection when having sex for decades. So now I want to urge you to use protection for your eyes if you plan on observing the solar eclipse. And, no, don't look at the sun thru a condom but special glasses.

