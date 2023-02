మూడు రోజుల క్రితమే టర్కీ, సిరియా, లెబనాన్‌లలో భూకంపాలను అంచనా వేసిన డచ్ పరిశోధకుడు ఫ్రాంక్ హూగర్‌బీట్స్ భారత్, పాకిస్థాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ల గురించి కూడా ఇదే విధమైన అంచనాలు వేశారు. దీనికి సంబంధించి ఫ్రాంక్ హూగర్‌బీట్‌ల వీడియో వైరల్ అవుతోంది, దీనిలో అతను ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో పెద్ద భూకంపం సంభవించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. డచ్ పరిశోధకుడు ఈ భూకంప కార్యకలాపాలు భారతదేశం, పాకిస్తాన్ గుండా వెళతాయని, చివరికి హిందూ మహాసముద్రంలో ముగుస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ న్యూస్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Here's Video

Dutch researcher @hogrbe who anticipated the quake in #Turkey and #Syria three days ago had also predicted seismic activity anticipating a large size earthquake originating in #Afghanistan, through #Pakistan and #India eventually terminating into the Indian Ocean. @AlkhidmatOrg pic.twitter.com/qdg4xxREGf

— Muhammad Ibrahim (@miqazi) February 6, 2023