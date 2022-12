Maharastra Horror: మహారాష్ట్రలో దారుణం.. 16 ఏళ్ల బాలికపై 15 గంటలపాటు 8 మంది అత్యాచారం

Mumbai, Dec 19: మహారాష్ట్రలో (Maharastra) ఘోరం జరిగింది. 16 ఏళ్ల బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లిన ఆమె 8 మంది స్నేహితులు (Friends) దాదాపు 15 గంటలపాటు అత్యాచారానికి (Rape) ఒడిగట్టారు. ప్రస్తుతం నిందితులందరూ పోలీసుల అదుపులో (Police Custody) ఉన్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే, పాల్ఘర్ జిల్లాకు చెందిన బాధిత బాలికను కలిసిన ఓ మైనర్ స్నేహితుడు ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పి సముద్ర తీర గ్రామంలోని ఓ ఖాళీ భవనంలోకి తీసుకెళ్లాడు.

ఆ తర్వాత అక్కడికి మరో ఏడుగురు నిందితులు వచ్చారు. ఆ తర్వాత అందరూ కలిసి ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఆమెను సముద్రం ఒడ్డుకు తీసుకెళ్లి మరోమారు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రాత్రంతా దాదాపు 15 గంటలపాటు వేధింపులు ఎదుర్కొన్న బాలిక ఉదయం ఇంటికి చేరుకుంది. ఆ తర్వాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు బాలుడు సహా ఎనిమిది మందినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

డిసెంబరు 16న ఈ ఘటన జరిగిందని, దాదాపు రాత్రి 7 గంటల సమయంలో బాలికపై మొదలైన లైంగిక దాడి తర్వాతి రోజు ఉదయం 11 గంటల వరకు కొనసాగిందని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులపై పలు సెక్షన్ల కింద నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

A 16-year-old girl was allegedly gang raped by eight men in #Maharashtra’s Palghar district, police said, adding that all accused have been arrested

