Forced Military Mobilization: బలవంతంగా ఆర్మీలో చేర్చుతున్నారంటూ కాళ్లు, చేతులు విరగ్గొంటుకుంటున్న యువకులు, బలవంతపు ఆర్మీ చేరికల నుంచి తప్పించుకునేందుకు యువకుల విశ్వప్రయత్నాలు, పుతిన్ ఆర్డర్స్ పై సర్వత్రా ఆగ్రహం

Mascow, SEP 29: ఉక్రెయిన్‌ తో యుద్ధం (Ukrain War) నేపథ్యంలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ (Putin) తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రజల్లో ఆందోళనకు కారణమైంది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కోసం పెద్ద ఎత్తున సైన్యాన్ని సమీకరించాలని పుతిన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో బలవంతంగా మిలటరీలో చేరాలన్న ఆర్టర్స్ పై (Military Mobilization) ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.

దీని నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రజలు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. కొందరు టూరిజం వీసాలతో బయటిదేశాలకు వెళ్తున్నారు. మరికొందరు కావాలని అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. అయితే పలువురు యువకులు తమను తామే అంగవైకల్యులుగా మార్చుకుంటున్నారు. కాళ్లు, చేతులు విరగ్గొట్టుకుంటున్నారు (Breaking Body Parts). యుద్ధంలోకి వెళ్లి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడం కంటే...అంగవైకల్యం మేలు అని భావిస్తున్నారు. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా (Viral) మారుతున్నాయి.

Russian conscript breaks his arm with a sledgehammer to avoid mobilization pic.twitter.com/hmBKmlfW14

అయితే పుతిన్ నిర్ణయంపై ఇతర దేశాలు మండిపడుతున్నారు. రైతులను కూడా సైన్యంలో చేరాలంటూ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం సరికాదని, దీని వల్ల ఆహార కొరత వస్తుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Conscripts in the Russian Federation break their legs to avoid being mobilized pic.twitter.com/DJzUJzrIrA

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 27, 2022