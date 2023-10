USA Horror: శృంగారం తర్వాత పురుషులను హత్య చేస్తున్న మహిళ.. చివరకు చిక్కింది. ఎలాగంటే?

Newyork, Oct 29: అమెరికాలో (America) ఓ మహిల దారుణ హత్యలకు పాల్పడింది. శృంగారం (Sex) కోసం వచ్చే పురుషుల్ని చంపేసింది. రెబెక్కా ఆబోర్న్ అనే 33 ఏళ్ల మహిళ, పురుషులతో (Men) సెక్స్ తర్వాత వారికి ప్రాణాంతక మత్తుపదార్థాలు ఇచ్చి చంపేసేది, ఆ తరువాత వారిని దోచుకునేది. ఇలా నలుగురిని హత్యలు చేసిన రెబెక్కాపై పోలీసులు బుధవారం అభియోగాలు మోపారు. ఒహియోలోని కోలంబస్‌ లో సెక్స్ లో పాల్గొన్న పురుషుల వరస హత్యలు జరిగాయి. దీని వెనక ఒహియోకు చెందిన రెబెక్కా ఆబోర్న్ ఉన్నట్లు ఓహియో అటార్నీ జనరల్ డేవ్ యోస్ట్ తెలిపారు. ఒక బిడ్డకు తల్లైన రెబెక్కా నలుగురిని మత్తుమందు ఇచ్చి చంపేసి, ఆ తర్వాత దోచుకున్నట్లు న్యూయార్క్ పోస్ట్ వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది నాలుగు హత్యలు చేసింది.

