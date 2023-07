Uttar Pradesh Shocker: అయ్యా.. దాహం అవుతుంది కాస్త, మంచినీళ్లు ఇవ్వండని అడిగిన దివ్యాంగుడిపై ఇద్దరు ప్రాంతీయ రక్షక్ జవాన్ల దాడి.. ఉత్తరప్రదేశ్ లో దారుణ ఘటన.. వీడియోతో

Newdelhi, July 31: ఉత్తరప్రదేశ్ (Uttar Pradesh) లో హృదయవిదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. దాహం తీర్చుకునేందుకు మంచి నీళ్లు (Drinking Water) ఇవ్వాలని అడిగిన ఓ దివ్యాంగుణ్ణి ఇద్దరు జవాన్లు (Jawans) చావచితక కొట్టిన ఘటన దేవరీయా ప్రాంతంలో వెలుగు చూసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, 2016లో జరిగిన ఓ రైలు ప్రమాదంలో సచిన్ (Sachin) అనే వ్యక్తి తన రెండు కాళ్లూ కోల్పోయాడు. అయినప్పటికీ, పొట్టపోసుకోవడానికి ప్రస్తుతం అతడు స్థానిక రెస్టారెంట్‌ లో డెలివరీబాయ్‌ గా పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. కాగా, శనివారం రాత్రి తన వాహనంపై ఇంటికి బయలుదేరిన అతడికి రోడ్డు మీద ఓ తాబేలు కనిపించింది. అతడు దాన్ని తీసుకుని ఆలయ సమీపంలోని కొలనులో విడిచిపెట్టాడు. ఆ తరువాత అక్కడ కనిపించిన ఇద్దరు ప్రాంతీయ రక్షక్ జవాన్లను మంచినీళ్లు అడిగాడు.

Dil Raju: ఫిలిం ఛాంబర్‌ ఎన్నికల్లో దిల్‌ రాజు ప్యానల్‌ గెలుపు, ప్రొడ్యూసర్‌ సెక్టార్‌లోని మొత్తం 12 స్థానాల్లో ఏడింటిలో దిల్‌రాజు ప్యానల్‌ గెలుపు..

Two security officials in Uttar Pradesh's #Deoria have been suspended after a video of them assaulting a disabled man went viral.https://t.co/VzqOIuAbvW

— HT Lucknow (@htlucknow) July 30, 2023