Bhadrak, March 31: ఒడిశాలో (Odisha) పిడుగుల వాన (Thunderstorms Rain) కురిసింది. అరగంటపాటు ఏకధాటిగా కురిసిన పిడుగులతో జనం బెంబేలెత్తిపోయారు. అరగంట వ్యవధిలో ఏకంగా 5,450 పిడుగులు (Thunderstorms) పడ్డాయి. తెరిపిలేకుండా పడిన ఈ పిడుగుల కారణంగా ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భద్రక్ (Bhadrak) జిల్లా బాసుదేవపూర్‌లో బుధవారం సాయంత్రం జరిగిందీ ఘటన. ఆగకుండా వస్తున్న 5,450 పిడుగుపాటు శబ్దాలకు ప్రజలు భయంతో వణికిపోయారు. అయితే, ఇలా జరగడం కొత్తేమీ కాదని, గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినట్టు గోపాల్‌పూర్ డాప్లార్ రాడార్ కేంద్రం (ఐఎండీ) అధికారులు చెబుతున్నారు. క్యుములోనింబస్ మేఘాలు రాపిడికి గురైనప్పుడు ఇలా జరుగుతుందని అన్నారు.

Over 5,000 lightning strikes in 30 minutes in #Odishahttps://t.co/GA3ARMlu6O

— OTV (@otvnews) March 29, 2023