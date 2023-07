Somalia, July 14: ఒక విమానం రన్‌వే నుంచి పక్కకు దూసుకెళ్లింది (Plane veers off runway). ఫెన్సింగ్‌ను అది ఢీకొట్టి ముక్కలైంది. అయితే అదృష్టవశాత్తు విమానంలోని సిబ్బంది, ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. సొమాలియా రాజధాని మొగదీషులో ఈ మిరాకిల్‌ జరిగింది. జూలై 11న మధ్యాహ్నం 12:23 గంటలకు హల్లా ఎయిర్‌లైన్‌కు చెందిన ఈ 120 విమానం క్రాష్‌ ల్యాండ్‌కు ప్రయత్నించింది. రాజధాని మొగదీషులోని అడెన్ అడ్డే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రన్‌ వేపై దిగుతుండగా ఆ విమానం అదుపుతప్పింది. రన్‌ వేకు ఒక పక్కగా ఉన్న ఫెన్సింగ్‌ వైపు వేగంగా దూసుకెళ్లింది. ఫెన్సింగ్‌ను ఢీకొట్టిన ఆ విమానం పలు ముక్కలైంది. దాని రెక్కలు విరిగిపోయాయి. టైర్లు ఊడిపోయాయి. అయినప్పటికీ ఆ విమానం సిబ్బందితోపాటు ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఇద్దరు స్వల్పంగా గాయపడినట్లు సొమాలి సివిల్ ఏవియేషన్ అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాద సమయంలో సిబ్బంది, ప్రయాణికులు కలిపి మొత్తం 34 మంది ఆ విమానంలో ఉన్నట్లు చెప్పారు.

Video of aircraft type E120, operated by HALLA AIRLINE, crash landing on Runway 05 at Aden Ade International Airport (AAIA) today, at 12:23pm local time.

All 34 crew and passengers on board have survived according to the Somali Civil Aviation Authority . One person suffered… pic.twitter.com/tMrX7mcxsY

— Harun Maruf (@HarunMaruf) July 11, 2023