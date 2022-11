Rajasthan: విద్యార్థినిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు లింగ మార్పిడి చేసుకున్న టీచర్, శస్త్రచికిత్సతో పురుషుడిగా మారి అనుకున్నది సాధించిన ఉపాధ్యాయురాలు

jaipur, Nov 8: రాజస్థాన్ లో వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. తన స్టూడెంట్ ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఓ ఉపాధ్యాయురాలు పురుషుడిగా మారేందుకు శస్త్ర చికిత్స (Teacher undergoes gender change surgery) చేయించుకుంది. నా లింగాన్ని మార్చుకోవడానికి నేను ఎప్పుడూ శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలని కోరుకునేదానిని.

డిసెంబర్ 2019లో నాకు మొదటి సర్జరీ జరిగింది" అని తన లింగాన్ని మార్చుకున్న ఉపాధ్యాయుడు ఆరవ్ కుంతల్ చెప్పారు.నేను మొదటి నుండి అతనిని ప్రేమిస్తున్నాను. అతను ఈ శస్త్రచికిత్స చేయకపోయినా, నేను అతనిని వివాహం చేసుకున్నాను. నేను అతనితో పాటు సర్జరీకి వెళ్లానని ఆరవ్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న (marry a student in Bharatpur) తర్వాత కల్పన తెలిపారు.

నాగ్లాలోని ప్రభుత్వ మాధ్యమిక పాఠశాలలో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ మీరా అదే పాఠశాలలో చదువుతున్న తన విద్యార్థిని కల్పనను ప్రేమించింది.వారు కలుసుకున్న మరియు ప్రేమలో పడిన తర్వాత, ఇద్దరూ ఒకరినొకరు వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నారు, కానీ ఒకే లింగం కారణంగా సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. మీరా ఇప్పుడు ఆరవ్ కుంతల్ అని పిలుస్తారు, అడ్డంకిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు తన లింగాన్ని మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.

Here's ANI Tweet

I loved him from the beginning. Even if he had not done this surgery, I would have married him. I went along with him for the surgery: Kalpana after marrying Aarav pic.twitter.com/SPKnH9TrbW

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) November 8, 2022