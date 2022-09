Viral Video: డెలివరీ బాయ్ పురుషాంగాన్ని కొరికేసిన పెంపుడు కుక్క, అయ్యో పాపం అంటున్న నెటిజన్లు, వీడియో వైరల్...

పార్శిల్ ఇచ్చేందుకు వచ్చిన ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ పురుషాంగాన్ని ఓ పెంపుడు కుక్క కొరికిన తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీంతో ఆ డెలివరీ బాయ్ పరిస్థితి చూసి నెటిజన్లు అయ్యో పాపం అంటున్నారు.

పెంపుడు కుక్క దాడికి తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో అతడిని స్థానికులు వెంటనే చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇక ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందా అని ఆరా తీస్తే, ముంబైలో చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి స్థానిక మీడియాలో వచ్చిన కథనం ఇలా ఉంది.

Indian food delivery guy bitten by a woman's dog while on duty#ViralVideo #Viralnews pic.twitter.com/QjBphczP99

