UK: బహిరంగ ప్రదేశంలో బస్సును ఆపి ఓరల్ సెక్స్ చేసిన డ్రైవర్, సోషల్ మీడియాలో ఫోటో వైరల్, దర్యాప్తు ప్రారంభించిన అధికారులు

Bus Driver Caught Receiving Oral Sex: యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో ఒక షాకింగ్ సంఘటనలో, స్ప్రోస్టన్ నార్ఫోక్‌లోని డబుల్ డెక్కర్ దగ్గర ఒక బస్సు డ్రైవర్ లైంగిక చర్యలో పట్టుబడ్డాడు. బహిరంగ ప్రదేశంలో బస్సు డ్రైవర్ హై-విస్ ధరించి ఉండగానే ప్యాంట్‌ను కిందకు దించి అతని అంగాన్ని చూషిస్తున్న క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో దర్శనమిచ్చింది.

రిపోర్టు ప్రకారం, బస్సు డ్రైవర్ వాహనం పక్కన ఓరల్ సెక్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డాడు. ఆరోపించిన సంఘటన శుక్రవారం రాత్రి, మార్చి 22, నార్ఫోక్‌లోని స్ప్రౌస్టన్‌లోని అట్లాంటిక్ అవెన్యూలో జరిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఫొటోను ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫేస్‌బుక్‌లో షేర్ చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి రావడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది.ఘటనపై పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించి, ప్రజల మర్యాదకు భంగం కలిగించేలా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పార్క్‌లో అందరి ముందే ఓరల్ సెక్స్ చేస్తూ కెమెరాకు చిక్కిన జంట, మండిపడిన స్థానికులు

Police are aware of an incident of outraging public decency in Sprowston after an image was circulated on social media over the weekend.

Officers are keen to speak to the person who took the photo as a key witness. More details here: https://t.co/zNPPe8iGlU pic.twitter.com/xFQ5KybVBs

