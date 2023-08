UP Shocker: యూపీలో దారుణం, ఇద్దరు యువకుల నోట్లో మూత్రం పోసి, గూదంలో కారంపొడి చల్లి, పెట్రోల్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తూ టార్చర్..వీళ్లు మనుషులా, రాక్షసులా..?

2,000 రూపాయలు దొంగిలించారనే అనుమానంతో కొంతమంది వ్యక్తులు ఇద్దరు యువకుల మలద్వారంలో కారం రుద్ది, పెట్రోల్ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి, బలవంతంగా మూత్రం తాగించారని పోలీసులు ఆదివారం తెలిపారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, తూర్పు యూపీలోని సిద్ధార్థనగర్ జిల్లాలోని పత్రా బజార్‌లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితుడు మొత్తం ఎపిసోడ్‌ను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఇది శనివారం వైరల్ అయ్యింది. ఈ విషయంలో చర్య తీసుకోవాలని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ అభిషేక్ కుమార్ అగర్వాల్ ఆదేశించారు.

ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఎనిమిది మంది నిందితుల్లో ఆరుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ సిద్ధార్థ్ తెలిపారు. మైనర్ బాలురులో ఒకరైన అఫ్జల్ తండ్రి మహ్మద్ హుస్సేన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఎనిమిది మంది వ్యక్తులపై పత్ర పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఐపీసీలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

UP Horror: Two Minor Boys Forced to Drink Urine After Beating, Chilli Powder Applied on Their Private Parts Over Theft Suspicion in Siddharthnagar; Six Arrested After Disturbing Video Goes Viral@siddharthnagpol#MinorsStripped #TheftSuspicionhttps://t.co/w8Ete2xrw9

— LatestLY (@latestly) August 6, 2023