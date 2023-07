UP Horror: నిద్రిస్తుండగా భర్తను మంచానికి కట్టేసి గొడ్డలితో నరికి చంపిన భార్య.. ఐదు ముక్కలుగా చేసి కాలువలో విసిరేసిన వైనం.. శరీర భాగాల కోసం కాల్వలో గాలిస్తున్న పోలీసులు

Pilibhit, July 28: ఉత్తర ప్రదేశ్‌ (Uttar Pradesh) లో ఘోరం జరిగింది. కట్టుకున్న భర్తను ఓ మహిళ గొడ్డలితో నరికేసింది. ఆపై మృతదేహాన్ని ఐదు ముక్కలుగా చేసి కాల్వలో (Canal) పడేసింది. ఇప్పుడు ఆ శరీర భాగాల కోసం పోలీసులు (Police) గాలింపులు మొదలెట్టారు. పిలిభిత్‌ (Pilibhit) లో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనం సృష్టించింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. గుజ్రాలా ప్రాంతంలోని శివనగర్‌ కు చెందిన 55 ఏళ్ల రాంపాల్ భార్య దులారో దేవి కొన్ని రోజులుగా భర్త మిత్రుడితో సన్నిహితంగా కలిసి ఉంటోంది. నెల రోజుల క్రితం ఆమె తిరిగి గ్రామానికి చేరుకుంది. ఆ తర్వాత భర్త కనిపించడం లేదంటూ సమీపంలోనే భార్యాపిల్లలో కలిసి నివసిస్తున్న కుమారుడికి చెప్పింది. దీంతో ఆయన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

