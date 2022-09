Congo, SEP 07: డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో (DRC)లో ఓ వంతెనను అధికారులు ప్రారంభిస్తుండగా ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. ఊహించని ఈ పరిణామంతో బ్రిడ్జిపై (Bridge) ఉన్న అధికారులు వణికిపోయారు. ఒకరిని మరొకరు నెట్టుకుంటూ కూలుతున్న బ్రిడ్జి (Bridge Collapses) నుంచి బయటపడేలా ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో బ్రిడ్జిపై ఉన్న ఓ మహిళా అధికారిని భద్రతా సిబ్బంది నడుంపట్టుకొని లాగిపడేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో (Viral) వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు సరదా కామెంట్లతో నవ్వులు పూయిస్తున్నారు. డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో (Republic of Congo)వర్షాకాలంలో వరదలు కారణంగా వాగును దాటేందుకు స్థానిక ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పలుమార్లు విజ్ఞప్తుల అనంతరం అధికారులు ఆ ప్రాంతంలో చొన్నపాటి వంతెన నిర్మించారు.

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2022