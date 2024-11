టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ఎన్‌బీకే 109. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను పంచుకున్నారు మేక‌ర్స్. ఈ సినిమా టైటిల్ టీజ‌ర్‌ను రేపు ఉద‌యం 10.24 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌కటించింది. అలాగే ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది.

బాలయ్య బాబు బాట‌లోనే మ‌రో స్టార్ హీరో టాక్ షో, అమెజాన్ ప్రైమ్ లో స్ట్రీమింగ్ ఫిక్స్ చేసుకున్న భ‌ళ్లాల‌దేవ‌

వాల్తేరు వీరయ్యతో గ‌తేడాది బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న బాబీ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమా బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్‌తో పాటు క‌న్న‌డ నటుడు రిషి విలన్ పాత్ర‌ల్లో న‌టించ‌బోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్‌ డ్యాన్సింగ్ క్వీన్‌ ఊర్వశి రౌటేలా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. ఊర్వశి రౌటేలా పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించబోతుంది. చాందినీ చౌదరి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

𝑴𝑨𝑺𝑺 𝑬𝑿𝑷𝑳𝑶𝑺𝑰𝑶𝑵 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏...Locked, Loaded & Ready to strike!! ⚠️💣🔥#NBK109 Title & Teaser will be out 𝐓𝐎𝐌𝐎𝐑𝐑𝐎𝐖 @ 𝟏𝟎:𝟐𝟒 𝐀𝐌 🔥

Sankranthi 2025, In Cinemas Worldwide. 🤙🏻🔥

𝑮𝑶𝑫 𝑶𝑭 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑬𝑺 #NandamuriBalakrishna @dirbobby @MusicThaman @thedeol… pic.twitter.com/4Kjg2d5BP1

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) November 14, 2024