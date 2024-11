Newyork, Nov 19: న్యూయార్క్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీ అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ (Associated Press) లో కొలువుల కోత (Layoffs) మొదలైంది. సంస్థలో పనిచేస్తున్న మొత్తం ఉద్యోగుల్లో 8 శాతం మంది ఉద్యోగులకు యాజమాన్యం ఉద్వాసన పలికింది. డిజిటల్ మీడియా విప్లవం, కస్టమర్ల అభిరుచులకు తగిన వార్తల ప్రసారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు కంపెనీ ప్రకటించింది.

Associated Press Layoffs: New York-Based News Agency Announces 8% Reduction of Its Staff To Adopt ‘Digital-First’ Approach, Cater Customers’ Needshttps://t.co/mk1zvqpTMn#Layoffs #Layoffs2024 #NewYork #UnitedStates #US #Digital #AssociatedPress #Media

— LatestLY (@latestly) November 19, 2024