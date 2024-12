మెల్ బోర్న్ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న నాలుగో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా 474 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆసీస్ స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ స్టీవ్ స్మిత్ ఈ సిరీస్‌లో రెండో సెంచరీ చేశాడు. మూడు సిక్స్‌లు, 13 ఫోర్లతో 140 పరుగులు చేసి ఔట్ కాగా స్మిత్ కెరీర్‌లో ఇది 34వ సెంచరీ.

భారత బౌలర్లో బుమ్రా నాలుగు వికెట్లు తీయగా జ‌డేజా మూడు, ఆకాశ్ దీప్ రెండు, సుంద‌ర్ ఒక వికెట్ తీశారు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన టీమిండియా ఆదిలోనే రెండు వికెట్లు కొల్పోయింది. కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ మరోసారి నిరాశ పర్చాడు. కేవలం మూడు రన్స్‌కే ఔట్ అయ్యాడు. ఫిబ్రవరి 23న దుబాయ్‌లో భారత్-పాకిస్తాన్ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్, ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ పూర్తి షెడ్యూల్‌ ఇదిగో..

Oh dear Steve Smith!

That is as bizarre as it gets 😳 #AUSvIND pic.twitter.com/ZDUWggwBq4

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2024