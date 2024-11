భారత కమ్యూనికేషన్ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు కమ్యూనికేషన్ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ చంద్ర శేఖర్ పెమ్మసన్ సమక్షంలో కొత్త BSNL లోగోను ఆవిష్కరించారు. BSNL యొక్క కొత్త లోగో పాతదానితో పోలిస్తే చాలా మార్పులతో వచ్చింది. కొత్త లోగోలో భారతదేశం (భారత్) ఉంది. టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ (DoT) టెలికాం కంపెనీ యొక్క తిరుగులేని మిషన్ అయిన "భారత్ - సురక్షితంగా, చౌకగా, విశ్వసనీయంగా" ప్రతిబింబించే కొత్త లోగోను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ భారతదేశం అంతటా 4G సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అన్ని పరికరాలకు త్వరలో 5G సేవలను పరిచయం చేయబోతోంది.

Here's Logo

Hon'ble Minister of Communications Sh @JM_Scindia launched BSNL's NEW LOGO, in the presence of Hon'ble MoS Dr @PemmasaniOnX

The new logo reflects BSNL's unwavering mission of "Connecting Bharat – Securely, Affordably, and Reliably” pic.twitter.com/IExoGXJGSR

— DoT India (@DoT_India) October 22, 2024