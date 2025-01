Girl Student Dies After Being Hit By Goods Train (Photo-X)

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అంబేద్కర్ నగర్ జిల్లాలోని మాలిపూర్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఒక విషాద సంఘటన జరిగింది, మూసివేసిన రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద పట్టాలు దాటడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా రైలు ఢీకొని విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీలో (Train Accident Caught on Camera) విద్యార్థి మూసివేసిన రైల్వే దాటుకుని వేగంగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు సమీపిస్తున్న రైలును గమనించడంలో విఫలమైంది. ఆమె స్పందించేలోపే గూడ్స్ రైలు ఆమెను (Girl Student Dies After Being Hit By Goods Train) ఢీకొట్టింది.

లారీ కింద పడి వ్యక్తి ఆత్మహత్య.. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించడంతో అసలు విషయం బయటకు.. మేడ్చల్ లో ఘటన (వీడియో)

ఫలితంగా ఆమె వెంటనే మరణించింది.రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద అమర్చిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైన ఈ ఘటన స్థానికులను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ఈ ఘోర ప్రమాదాన్ని చూసిన చుట్టుపక్కల వారు ఒక్కసారిగా పరిణామం చెందడంతో ఉలిక్కిపడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, విద్యార్థి ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే ఆత్మహత్యాయత్నంలో నడుస్తున్న రైలు ముందుకి వెళ్లి ఉంటాడని కొందరు వినియోగదారులు అనుమానిస్తున్నారు.

Girl Student Dies After Being Hit By Goods Train

अम्बेडकरनगर: अम्बेडकरनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक MA की छात्रा मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत के घाट उतरी। लाइव वीडियो में देखा गया कि फाटक बंद होने के बावजूद छात्रा रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक आई ट्रेन ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी। इस हादसे ने इलाके… pic.twitter.com/Oc9lPSbb8C — भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 27, 2025

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)