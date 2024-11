నవంబర్ 24, ఆదివారం రాత్రి సిడ్నీలోని కూగీ బీచ్‌లో ఒక జంట లైంగిక కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై కెమెరాకు చిక్కడం స్థానికులను ఆశ్చర్యపరిచింది. నివేదికల ప్రకారం ప్రకారం, ఒక స్థానికుడు చిత్రీకరించిన సన్నిహిత చర్య రాత్రి 9 గంటలకు జరిగింది, రద్దీగా ఉండే బీచ్‌లో జంట యొక్క అసభ్య ప్రవర్తనను బాటసారులు చూశారు. సోషల్ మీడియాలో కనిపించిన ఈ వీడియో, ఆ జంట తమ లైంగిక కార్యకలాపాలను ముగించిన తర్వాత షాక్‌కు గురైన ప్రేక్షకులు వారి వద్దకు వస్తున్నట్లు చూపిస్తుంది, ఆ వ్యక్తి దుస్తులు ధరించడానికి కష్టపడుతుండగా ఒకరు జోక్యం చేసుకున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, ప్రముఖ బీచ్‌లో ఇటువంటి సంఘటన జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. పబ్లిక్ డిస్‌ప్లే గురించి పోలీసులకు ఇంకా అధికారిక ఫిర్యాదులు అందలేదు.

Couple Caught on Camera Having Sex in Public in Australia

A couple was apprehended engaging in sexual activity on Coogee Beach, Sydney, in the early hours of Sunday morning.

The incident, captured on video, shows the pair in a state of undress near the shoreline.

Local authorities have expressed concern over such behavior in public… pic.twitter.com/t6CPBRfQGu

— The Reporter (@thereportercom) November 24, 2024