మలయాళ నటుడు హనీ రోజ్ తనపై దాఖలు చేసిన లైంగిక వేధింపుల కేసులో, కేరళ హైకోర్టు సమాజంలో బాడీ షేమింగ్‌కు ఆమోదయోగ్యం కాదని నొక్కి చెప్పింది, వ్యక్తులపై అలాంటి వ్యాఖ్యల వల్ల కలిగే హానికరమైన ప్రభావాలను ఎత్తిచూపారు న్యాయమూర్తి. ఒక వ్యక్తి యొక్క భౌతిక లక్షణాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే వ్యాఖ్యలు, వాటిని చాలా లావుగా, చాలా సన్నగా, చాలా పొట్టిగా లేదా చాలా పొడవుగా లేబుల్ చేసినా-తీవ్రంగా హానికరమని వాటిని తప్పనిసరిగా నివారించాలని కోర్టు పేర్కొంది. లింగ భేదం లేకుండా ఇతరులపై వ్యాఖ్యానించేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండటం తప్పనిసరి అని కోర్టు తెలిపింది.

Kerala High Court Condemns Body Shaming

Body shaming not acceptable in our society: Kerala High Court. pic.twitter.com/hVvpm800ns

