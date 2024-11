బాంబే హైకోర్టు ఇటీవల ప్రముఖ భారతీయ కళాకారులు ఫ్రాన్సిస్ న్యూటన్ సౌజా, అక్బర్ పదమ్‌సీల ఏడు చిత్రాలను విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది, అయితే అశ్లీల వాదనల ఆధారంగా కళాకృతిని స్వాధీనం చేసుకున్నందుకు కస్టమ్స్ అధికారులను ఈ సందర్భంగా మందలించింది. న్యాయమూర్తులు ఎంఎస్ సోనాక్, జితేంద్ర జైన్‌లతో కూడిన హైకోర్టు ధర్మాసనం తగిన సాకు లేకుండా కస్టమ్స్ అధికారులు ఏకపక్షంగా కమ్యూనిటీ ప్రమాణాలను విధించి కళాకృతిని అశ్లీలంగా పరిగణించరాదని స్పష్టం చేసింది.

ఎయిర్‌పోర్ట్ స్పెషల్ కార్గో కమిషనరేట్‌లోని అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ జూలై 1న పెయింటింగ్స్‌ను జప్తు చేయడానికి దారితీసిన ఉత్తర్వులను కోర్టు రద్దు చేసింది. ప్రతి నగ్న పెయింటింగ్ లేదా లైంగిక సంపర్క చిత్రణను అశ్లీలంగా వర్గీకరించరాదని న్యాయమూర్తులు హైలైట్ చేశారు. భారతీయ కస్టమ్స్ నిబంధనల ప్రకారం మైఖేలాంజెలో యొక్క డేవిడ్ వంటి ప్రసిద్ధ కళాఖండాలు దేశంలోకి ప్రవేశించే ముందు దుస్తులు ధరించాల్సిన అవసరం లేదని వారు వాదించారు.

సౌజా మరియు పదమ్సీల 7 పెయింటింగ్‌లను విడుదల చేయాలని బాంబే హైకోర్టు ఆదేశించింది

Every nude painting not obscene: Bombay High Court admonishes customs for confiscating 7 artworks

Read story here: https://t.co/2A5k8mzfUm pic.twitter.com/DvWczpDgWM

— Bar and Bench (@barandbench) November 4, 2024