అల్లు అర్జున్ మెగా ఫ్యామిలీకి క్షమాపణలు చెప్పకపోతే పుష్ప-2 సినిమాను అడ్డుకుంటామని జనసేన నేత రమేష్ తెలిపారు. మెగా ఫ్యామిలీని యావత్ ప్రపంచమే ఇష్టపడుతుంది. నువ్వు ఒక్కడివే ఒళ్లు కొవ్వెక్కి వారికి వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నావని మండిపడ్డారు. ఇప్పటికైనా చిరంజీవి కాళ్ళు కడిగి నెత్తిన చల్లుకో, లేదంటే పుష్ప-2 సినిమాను అడ్డుకుంటామని జనసేన నేత చలమలశెట్టి రమేష్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీడియో ఇదిగో, పిఠాపురంలో 'పుష్ప 2' పోస్టర్లు చించివేత, పని చేసినవారెవరో విచారించే పనిలో ఉన్న బన్నీ ఫ్యాన్స్

If Allu Arjun doesn't apologize to Mega Family, we will stop Pushpa-2 movie

