ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ ఆండ్ టూరిజం కార్పోరేషన్ (IRCTC) సేవలకు పాక్షిక అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ వెబ్ సైట్, యాప్ పనిచేయడంలేదని నెటిజన్లు ఎక్స్ వేదికగా ఫిర్యాదుల చేస్తున్నారు. IRCTC ఈ టికెటింగ్ సర్వీస్ వెబ్ సైట్, యాప్ ఇవాళ (సోమవారం) ఉదయం పనిచేయడం లేదు. అయితే మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ కొనసాగుతున్నందున ఈ అంతరాయం ఏర్పడినట్లు ఐఆర్ సిటిసి ప్రకటించింది.

Railway e-ticketing service on website and app unavailable

@RailMinIndia @IRCTCofficial I’m unable to book Tatkal tickets on the IRCTC Rail Connect app as it gets stuck on "validating" while opening. I’ve attached screenshots of the issue and my internet speed, which confirms a stable connection. Kindly resolve this urgently. pic.twitter.com/Sut3095EvW

— Arjun Singh (@ArjunSi30425635) December 9, 2024

