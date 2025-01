2025 నూతన సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ, చమురు కంపెనీలు 19-కిలోల వాణిజ్య LPG సిలిండర్ ధరను రూ. 14.5 తగ్గించాయి, ఇది జనవరి 1 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. తాజా ధర తగ్గింపు తర్వాత, ఢిల్లీలో 19-కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ. 1,804 అవుతుంది. అదేవిధంగా, ముంబైలో 19 కిలోల LPG సిలిండర్ ధర రూ. 1,756కి, కోల్‌కతాలో రూ. 1,911 మరియు చెన్నైలో రూ. 1,966కి పడిపోయింది. ఈ తగ్గింపు డిసెంబరు 1న రూ. 16.5 పెరుగుదలతో సహా వరుసగా ఐదు నెలవారీ పెంపులను అనుసరిస్తుంది. వాణిజ్య LPG ధరలు ప్రపంచ ధరల ట్రెండ్‌లు మరియు పన్ను విధానాలు వంటి అంశాల ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి. LPGపై ఆధారపడిన వ్యాపారాలు, ప్రత్యేకించి ఆతిథ్యం మరియు ఆహార సేవలు వంటి రంగాలలో 2025లో ప్రవేశించినందున వారికి కొంత ఉపశమనం కలిగించడం ఈ కోత లక్ష్యం.

