మంగళవారం సాయంత్రం, డిసెంబర్ 10, ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలోని మురుడేశ్వర్ బీచ్ వద్ద ఏడుగురు విద్యార్థుల బృందం గల్లంతయ్యారు. సముద్రాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న సమయంలో బలమైన ప్రవాహాలకు ఈ విద్యార్థులు గల్లంతయ్యారు. ముగ్గురు బాలికలు అదృష్టవశాత్తూ రక్షించబడ్డారు, అయితే ఇప్పటివరకు నీటి నుండి రెండు మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మిగిలిన ఇద్దరు విద్యార్థుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. స్థానికంగా ఉన్న విద్యార్థినులు ఈత కొట్టేందుకు నీటిలోకి దిగడంతో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. విద్యార్థులు అలలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు నివేదించారు, అయితే కొందరు సురక్షితంగా చేరుకోగలిగారు, మరికొందరు బలమైన అలల కారణంగా కొట్టుకుపోయారు. తప్పిపోయిన విద్యార్థుల కోసం స్థానిక అధికారులు మరియు కోస్ట్ గార్డ్ సిబ్బందితో సహా రెస్క్యూ బృందాలు అవిశ్రాంతంగా వెతుకుతున్నాయి.

సారంగపూర్ కేజీబీవీ స్కూల్‌లో విద్యార్థులకు అస్వస్థత, ఆరుగురిని ఆస్పత్రికి తరలింపు...పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న డాక్టర్లు

7 Students Swept Away by Strong Currents

#Karnataka Seven students washed away at #Murudeshwar beach in #UttaraKannada district on Tuesday evening. Three girls were rescued. Two bodies fished out so far Search is on for the other 2 students pic.twitter.com/lDKzRSA9MD

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 11, 2024