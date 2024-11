థాయ్‌లాండ్‌లోని 'సిన్ సిటీ'లో హోటల్ గది నుండి కిందపడిన బ్రిటీష్ టూరిస్ట్‌ని రక్షించారు, అతను మద్యం మత్తులో తన హోటల్ బాల్కనీ నుండి పడిపోయాడని నివేదించబడింది. సంఘటన జరిగిన నవంబర్ 4 తెల్లవారుజామున పట్టాయాలోని రెడ్ లైట్ డిస్ట్రిక్ట్‌లోని ఫ్రీలాన్సర్ హోటల్‌లోని తన గదికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి "విపరీతంగా తాగి ఉన్నాడు". బాల్కనీ నుండి పడిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న ఇంటర్నెట్ కేఫ్ సీలింగ్‌కి ఆ వ్యక్తి కాళ్లు తగిలి ఇరుక్కుపోయాడు. ఆ గదిలో మూలుగులు మరియు చప్పుడు వినిపించినట్లు హోటల్ సిబ్బంది నివేదించారు. X (గతంలో ట్విట్టర్ అని పిలుస్తారు)లో పోస్ట్ చేసిన చిత్రాలు వైరల్ అయ్యాయి.

(1/2) #Pattaya police responded to an incident involving a 51-yr-old British tourist, Mr Paul, who fell from his 2nd floor hotel balcony at around 2 AM on Nov 4. The man, who was intoxicated at the time, crashed through the roof of GLP Internet Cafe below. #intoxication #thailand pic.twitter.com/Ep7SYivcqT

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) November 4, 2024